تامر عبد القادر: إنجازات الرئيس هزت العالم والغلاء بمصر أخف بكثير من كل الدول

قال الدكتور تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن احتشاد المصريين بالميادين والشوارع على مدار الأيام الماضية؛ لمناشدة الرئيس بالترشح للانتخابات الرئاسية؛ يؤكد وعي وإدراك المواطن السياسي بالأحداث الجارية حوله بدول الجوار، وأن تأثيرات وتداعيات الأزمة الاقتصادية على دول العالم وليست مصر وحسب.

وأثنى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، على إنجازات القيادة السياسية على الأصعدة كافة، قائلا: «لا يمكن لأحد إنكار حجم الإنجازات التي تحققت على يد الرئيس السيسي والتطور في البينة التحتية، والنقلة الاجتماعية والحضارية والاقتصادية التي هدت ورجت العالم».

وأوضح أن تداعيات ارتفاع مستويات التضخم على مصر أقل وطأة قياسا بدول العالم، قائلا: «الغلاء الموجود في مصر هو جزء بسيط جدا من الغلاء الموجود في كل دول العالم، وهو أخف بكثير جدا وأقل تأثيرا من كل دول العالم»، مثمنا من جانبه نجاح الدولة المصرية في تجاوز جميع الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب.

وأضاف أن الشعب استطاع أن يكتشف ويفضح الأكاذيب والشائعات المروجة عبر وسائل التواصل، معقبا: «ما يصدر للمواطن عبر وسائل التواصل ما هي إلا أكاذيب وشائعات، والواقع أن مصر في انتصار كبير على الأرض، والأزمة الاقتصادية لدينا أخف بكثير جدا مما يحدث في كل دول العالم».