إدارة بايدن تستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

استأنفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بناء الجدار الحدودي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية تكساس، على الرغم من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن المعلنة في يناير عام2021 والتي أعلنت نهاية حالة الطوارئ الوطنية على الحدود.

وذكرت الوكالة في إشعار أنها تستخدم السلطات المنصوص عليها بموجب قانون الهجرة لعام 1996، مشيرة إلى محاولة دخول أكثر من 245 ألف مهاجر في قطاع وادي ريو جراندي لحرس الحدود في العام المالي الماضي.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه الخطوة تتسق مع إعلان الرئيس بايدن لعام 2021 إذ تحتاج إلى إنفاق الأموال المتبقية من مخصصات العام المالي 2019 والبالغة 375ر1 مليار دولار.