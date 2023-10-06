هل يمكن انتخاب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي من خارج أعضاءه؟

بينما يناقش الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اختيار خليفة كيفن مكارثي في رئاسة المجلس، سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على إمكانية انتخاب رئيس للمجلس من خارج أعضاءه.



وبحسب خدمة أبحاث الكونجرس، فإن مجلس النواب منذ تأسيسه قبل 234 عاماً، لم يقوده مطلقاً شخص غير عضو في المجلس. ويقول خبراء إن رئيسا للمجلس غير عضو لا يزال أمرًا غير مرجح، لكنه محتمل، بحسب شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن مجلس النواب بلا رئيس في الوقت الراهن بعد الإطاحة بكيفن مكارثي في تصويت جري الثلاثاء الماضي، حيث تعد إقالة رئيس المجلس سابقة هي الأولي في تاريخه.



وتمت تسمية النائب باتريك ماكهنري، الحليف المقرب من مكارثي، رئيسا مؤقتا، بينما أعلن النائبان ستيف سكاليس وجيم جوردان ترشحهما للمنصب.



وينص الدستور الأمريكي على متطلبات محدودة جداً لنيل منصب رئيس مجلس النواب و لم يتطرق لضرورة أن يكون رئيس المجلس من بين الأعضاء.



ويكفي أن يقوم عضو في المجلس بترشيح اسم ما، ويحصل هذا المرشح على أغلبية أصوات المشرعين الحاضرين والمصوتين.



ومن المقرر أن يجتمع مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس.



* هل يصبح ترامب رئيسا للمجلس؟



أعلن النائب الجمهوري اليميني المتشدد، تروي نيلز، هذا الأسبوع أنه سيرشح ترامب لرئاسة المجلس.



وقال ترامب، صباح الأربعاء أمام محكمة مدينة نيويورك، إن الكثير من الأشخاص كانوا يتحدثون معه بشأن منصب رئيس مجلس النواب، مضيفا: "كل ما يمكنني قوله هو إننا سنفعل الأفضل بالنسبة للبلد والحزب الجمهوري والشعب".



وأوضح ترامب أيضاً لـ"فوكس نيوز" أنه سئل عما إذا كان "سيتولى المنصب لفترة قصيرة" وأجاب بأنه "سيفعل ذلك إذا لزم الأمر". ثم عاد وأعلن عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" عن تأييده تولى جوردان رئاسة مجلس النواب.



لكن قواعد مؤتمر الجمهوريين للكونجرس في دورته الـ118 تشير إلى أن ترامب قد لا يكون مؤهلاً لشغل هذا المنصب. وفي مطلع العام، تبنى الجمهوريون في مجلس النواب مجموعة من القواعد من بينها القاعدة "26"، التي تقول إن عضواً بالقيادة صدرت بحقه لائحة اتهام بسبب جريمة يمكن أن تؤدي لعقوبة السجن لعامين أو أكثر "تستوجب" ترك منصبه. ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا.



لكن تلك القواعد التي يتم تبنيها داخلياً في الحزب يمكن أن تتغير، أو يتم تجاهلها، إذا رغب الحزب في ذلك.



وفي صيف عام 2021، قدم النائب الديمقراطي، براندون بويل مشروع قرار يقصر تولي منصب رئيس المجلس على أعضاءه فقط، لكن مشروع القانون لم يتم تمريره.



ووصف ترامب حينها فكرة أن يصبح رئيس المجلس بـ"المثيرة جدا للاهتمام".



*ما الأسماء المطروحة لشغل المنصب؟



بالرغم من ان مزيداً من الجمهوريين في مجلس النواب على الأرجح سيقفزون بالسباق ليحلوا محل مكارثي، فإن سكاليس وجوردان هما فقط من أعلنا ترشحهما رسمياً.

وبالوقت الراهن، يشغل ماكهنري منصب رئيس مجلس النواب مؤقتاً، ويتمتع بسلطات محدودة لا يبدو أنها تسمح لتمرير أي تشريع.