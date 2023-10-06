ريال مدريد يستهدف مدافع أرسنال لخلافة ألابا

يهتم ريال مدريد بالتعاقد مع مدافع أرسنال البالغ من العمر 22 عامًا، ويليام صليبا، لخلافة ديفيد ألابا في النادي.

ووفقًا لشبكة " ديفينسا سنترال "، فإن ريال مدريد مهتم بخدمات ويليام صليبا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الدفاعي. كان قلب الدفاع البالغ من العمر 22 عامًا واحد من أبرز العناصر الأساسية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويود لوس بلانكوس أن يكون في صفوفه ليحل محل ديفيد ألابا.

وشارك صليبا في 33 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي، حيث لعب أكثر من 2800 دقيقة، كما أنه ساهم في تسجيل أربعة أهداف وكان أحد أسباب مسيرة الغانرز الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث تحدى مانشستر سيتي على اللقب حتى النهاية وتمكن من تأمين دوري أبطال أوروبا في هذه العملية.

في الوقت الذي كان فيه زين الدين زيدان مسؤولاً عن الفريق بالقميص الأبيض، اقترح اسم صليبا على مجلس إدارة ريال مدريد، وكان يمكنهم التوصل إلى صفقة مقابل خدماته في ذلك الوقت، ومع ذلك، فقد ظلوا يراقبون عن كثب نجم أرسنال.

من جانبه سيتعين على ريال مدريد دفع ما يقارب من 100 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات صاليبا في الصيف القادم.