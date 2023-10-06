سنغافورة: شدة الضباب الدخاني تعتمد على اتجاه الرياح رغم زيادة النقاط الساخنة في إندونيسيا

قال خبراء الطقس اليوم الجمعة، إن اتجاه الرياح سيحدد شدة الضباب العابرة للحدود في سنغافورة، حتى مع زيادة عدد النقاط الساخنة في إندونيسيا.

ونقلت صحيفة ستريتس السنغافورية عن الوكالة الوطنية للبيئة قولها اليوم الجمعة، إن جودة الهواء في مستويات غير صحية في الأجزاء الجنوبية والوسطى من سومطرة، وكذلك في جنوب ووسط كاليمانتان، مع ضباب دخاني كثيف بسبب الحرائق في غرب وشرق كاليمانتان.

ولاحظ ستيف ييم الأستاذ المساعد بجامعة نانيانج التكنولوجية، الباحث الرئيسي في مرصد الأرض في سنغافورة، عددا متزايدا من النقاط الساخنة منذ 24 سبتمبر الماضي، حيث تجاوز في 26 سبتمبر الماضي أعلى مستوى وصل إليه في 25 أغسطس الماضي.

ولكن ييم قال إنه لا يمكن مقارنة عدد النقاط الساخنة بتلك التي شهدتها البلاد خلال نوبات الضباب الدخاني الأكثر خطورة في عامي 2015 و2019.