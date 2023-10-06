حصل السيناريست عماد يوسف النشار، وكيل نادي الأدب بالمنيا، على المركز الأول لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ 39 عن سيناريو فيلمه حمار من الغرب.

وجاء ذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، والناقد الفني الكبير الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي ، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين والتي حملت الدورة اسمها، ونجل السيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثي، ولفيف من المبدعين المصريين والعرب والأجانب.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة النتيجة في الحفل الختامي للمهرجان، والتي كان يرأسها الدكتور خالد عبد الجليل، وتضم في عضويتها كلا من السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة السينمائي، والمخرج الدكتور خالد بهجت أستاذ السيناريو والإخراج بالمعهد العالي للسينما، وقد فاز بالمركز الثاني سيناريو فيلم متروبول للكاتبة ريم أبو عيد ، وفاز بالمركز الثالث سيناريو فيلم مو حمامة للكاتب محمد محمد مستجاب .

يذكر أن سيناريو فيلم حمار من الغرب الحاصل على المركز الأول بالمهرجان الدولي، قد فاز بمسابقة النشر الإقليمي بقطاع وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة المنيا لعام 2022 والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.