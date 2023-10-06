فودين يأمل في فوز فريقه على أرسنال لتعويض النتائج السلبية

قال فيل فودين، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه لا زال يتألم من الهزيمة المفاجئة أمام وولفرهامبتون، ويسعى للعودة إلى الطريق الصحيح حينما يواجه أرسنال يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي، تعرض لهزيمة مفاجئة بالبطولة أمام وولفرهامبتون على ملعب "مولينو" الاسبوع الماضي، وهي الهزيمة الأولى له هذا الموسم بالمسابقة.

وجاءت تلك الهزيمة بعدما ودع الفريق كذلك منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة على يد نيوكاسل يونايتد في نفس الاسبوع.

وعاد الفريق لسكة الانتصارات بعدما فاز على لايبزج الألماني 3 /1، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، ويرغب فودين الذي سجل الهدف الأول لفريقه في تلك المباراة في أن يواصل ناديه التحسن في مواجهة أرسنال بملعب الإمارات.

وكان أرسنال أقرب منافسي سيتي الموسم الماضي، ويعلم فودين، الدولي الإنجليزي، بأهمية المباراة خاصة وأنها تأتي في بداية الموسم. وقال فودين / 23 عاما/ : "نشعر بخيبة الأمل بعد آخر هزيمتين".

وأضاف: "كانت مباراة وولفرهامبتون سيئة بالنسبة لنا نوعا ما، الفرق ليست غبية أنهم يدرسوننا جيدا ويعلمون ماذا نفعل، أنهم يلعبون بأسلوب دفاعي ويعملون بقوة، ولا توجد مساحة لخلق الفرص".

وأضاف: "علينا تحمل ذلك، معظم الفرق تلعب أمامنا بنفس الأسلوب، ويجب علينا إيجاد مخرج".

وتابع فودين: "كانت تلك نتيجة مؤسفة، لكننا لازلنا في صدارة ترتيب الدوري وفي حال تغلبنا على أرسنال سيكون ذلك جيدا".