مرسي مطروح: فتح الطريق الدولي جزئيا أمام السيارات بعد رفع مياه السيول

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح فتح الطريق الدولي بشكل جزئي بعد رفع مياه الأمطار والسيول بمدخل المدينة بمنطقة الكيلو 4 بفضل جهود وتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح انخفاض منسوب مياه الأمطار مما أدى إلى فتح الطرق لمداخل العمارات وانحسار المياه بجانبي الطريق بكميات قليلة، وجارٍ رفع تراكمات وتجمعات الأمطار بعد تحسن حالة الطقس وتوقف السيول عن المدينة.

وتواصل سيارات الدعم والطوارئ من شركتي مياه الشرب في البحيرة والإسكندرية عملها مع سيارات ومعدات مجلس المدينة والحماية المدنية، بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم لمحافظة مطروح، بالسيارات اللازمة لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسي مطروح، بمنطقة الكيلو ٤ بالإضافة إلى متابعة الموقف بمناطق الخروبة ووادي الرمل والقصر الذي تم فتح مسار للمياه على جزيرة كليوباترا.



كما تم تأمين التيار الكهربائي بالأعمدة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة ومراجعة أكشاك المحولات، في منطقة الكيلو 4، مع تلقي البلاغات التي تصل عبر غرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري.

ورفعت مدينة مرسي مطروح درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة نظرا للامطار والسيول التي ضربت مرسي مطروح منذ ليلة أمس من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة ،حيث دخلت المياه إلى داخل البيوت فى العديد من المناطق خاصة منطقة الكيلو 4 "حى الزهور" والمناطق السكنية القريبة من قرية القصر.