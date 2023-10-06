حفل فني لأوركسترا الأطفال على خشبة مسرح أوبرا الإسكندرية بمناسبة 50 عاما على أكتوبر

تنظم دار أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا لأوركسترا الأطفال والطلائع والشباب وطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز الأغاني الوطنية الحماسية القديمة والمعاصرة التي وضعها كبار الموظفين لتعبر عن مشاعر العزة والانتماء لشعب مصر العظيم، لفصل أصحاب الهمم تدريب ميرفت همام منها "مطلوب من كل وطني، سمينا وعدينا، كلنا جيش وشرطة، دولا مين، سلم على الشهدا، أم البطل، وأه يا عبد الودود، أم البطل، يا حبيبتي يا مصر، بلد التاريخ، لو سألتك أنت مصري، خدوا بالكوا ده مصر، بحبك يا مصر"، وغيرها.

كما يقدم أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تدريب وقيادة د. نيفين المحمودي باقة مختارة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين، بالإضافة إلي مختارات من الأعمال الوطنية بمشاركة براعم كورال أوبرا الإسكندرية تدريب د. محمد حسني.