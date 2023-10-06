منى الشاذلي: المعارك الأسطورية في سنوات حرب الاستنزاف أخرجت الشعب من إحباط نكسة 1967

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قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن المعارك الأسطورية التي نُفذت على الجبهة في سنوات حرب الاستنزاف هي التي أخرجت الشعب المصري من حالة الإحباط بعد نكسة 1967.

جاء ذلك خلال حلقة برنامجها «معكم» عبر شاشة «on»، والتي عُرضت مساء الجمعة بمناسبة حلول اليوبيل الذهبي (مرور 50 عاما) على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضافت: "لو أن هذه المعارك غير موثقة وموجودة في الملفات أو أن شهودها ليسوا أحياء لتوقعنا أنها خيال علمي".

وتابعت: «فيه بطولات عملها ولاد البلد دي تُحكى في مجلدات، ولذلك فبعد حرب الاستنزاف بدأ الشعب يشعر بحالة معنوية مرتفعة.. بدأنا نعرف إن ولادنا موتين نفسهم علشان يصلوا لبر النصر وقد حدث».

https://youtu.be/2hK8lzPkmO0

وتُحيي مصر اليوم الجمعة، ذكرى مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة.