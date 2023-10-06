واشنطن بوست تتسائل: لماذا لا يتحد المعتدلين في ظل فوضى مجلس النواب الأمريكي؟

طرحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سؤالاً حول مدى إمكانية اتحاد المعتدلين في مجلس النواب في ظل حالة الفوضى التي يشهدها بعد الإطاحة برئيسه كيفن مكارثي، قائلة إنه حتى الآن يخطط الجمهوريون لانتخاب رئيس جديد باستخدام أصوات الحزب الجمهوري وحدها، وقد لا ينجحوا في ذلك، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث تالياً.



وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أنه قبل ساعات على تصويت الإطاحة بمكارثي من رئاسة مجلس النواب، اجتمعت مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين للقيام بمحاولة أخيرة لتجنب تلك السابقة التاريخية التي تحققت بالفعل، في إشارة لإقالة رئيس مجلس النواب للمرة الأولي منذ تأسيس المجلس قبل 234 عاما.



* تيار معتدل لحل المشكلات



كانت تلك الاجتماعات لأعضاء إحدى التجمعات في المجلس وهو "تجمع حل المشكلات" المكون من 64 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعتبروا أنفسهم أكثر اعتدالا وبرجماتية من مثيري المشاحنات في حزبيهما.



بحسب مصادر مطلعة، ناشد الجمهوريون زملاءهم الديمقراطيين في التجمع خلال جلسة استمرت أكثر من ساعة، بالتصويت ضد إقالة مكارثي دعما لاستقرار المؤسسة التشريعية.



وأضافت المصادر أن الديمقراطيين كانوا في حيرة، وشعروا أن مكارثي لم يفعل الكثير لنيل ثقتهم كما أنه لم يطلب مساعدتهم.



وردوا بتذكير الجمهوريين بأنهم يعتقدوا أن مجلس النواب يحتاج أولاً لتمرير القواعد الجديدة لزيادة قوة حزب الأقلية، وتصعيب الإطاحة برئيس المجلس في المستقبل، وحمايته من تحديات اليمين المتطرف.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في بلد آخر، أو ربما نظام سياسي أو أجواء مختلفة، كان هؤلاء هم الأعضاء الذين قد يتحدوا معاً لدعم مرشح لمنصب القائد وتجنيب الحكومة والبلد فوضى غير مسبوقة.



لكن بدلاً من ذلك، احتدمت الأجواء، وانتهت بدون اتفاق. وفي وقت لاحق من ظهيرة ذلك اليوم، انضم جميع الأعضاء الديمقراطيين الـ208 لثمانية جمهوريين محافظين للتصويت على الإطاحة بمكارثي من منصبه.



* حكومة وحدة غير مرجحة



ورأت "واشنطن بوست" أن إخفاق الجهود الأخيرة لمن يصورون أنفسهم على أنهم "حلالو المشاكل" يؤكد مدى عدم احتمالية أن يحل مجلس النواب شغور قيادته في الأيام المقبلة عبر نوع من حكومة الوحدة التي قد تبدو بخلاف ذلك أوضح مسار للمضي قدماً.



وحتى بينما من المقرر انقضاء حزمة التمويل المؤقتة لمؤسسات الحكومة الفيدرالية في غضون أقل من 45 يوماً، وحالة عدم اليقين التي تحيط بمساعدات أوكرانيا، ووضع سمعة الديمقراطية الأمريكية على المحك، لم تكن هناك مؤشرات تذكر هذا الأسبوع على الاهتمام بتشكيل ائتلاف حزبي الذي قد يكون أسرع سبيل لجمع الـ217 صوتاً اللازمة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.