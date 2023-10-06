المركزي الكوري الجنوبي وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى تسعى لإطلاق مشروع لتسهيل المعاملات عبر الحدود

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنه سيطلق، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية وبنوك مركزية أخرى، مشروعا مشتركا لتسهيل المعاملات عبر الحدود.

وجاء في بيان لبنك كوريا المركزي أن مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في سنغافورة، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك كوريا المركزي، وبنك نيجارا ماليزيا، والسلطة النقدية في سنغافورة سيطلقون مشروعا، يطلق عليه اسم مشروع ماندالا، لدراسة جدوى ترميز القواعد، التي تشير للسياسات المحددة والمتطلبات التنظيمية في بروتوكول مشترك لحالات الاستخدام عبر الحدود، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض والمدفوعات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويسعى مشروع ماندالا إلى تخفيف عبء السياسات والإجراءات التنظيمية وتوفير مراقبة للمعاملات في الوقت الفعلي، وزيادة الشفافية والرؤية حول السياسات الخاصة بكل بلد، وفقًا لبنك كوريا المركزي.