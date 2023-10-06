تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن تجربتها في فوازير رمضان «فرح فرح» عام 2003، وشاركها البطولة الفنان مدحت صالح، ومن إخراج محمد خان.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنها لم تُعرض عليها تقديم الفوازير، ولكن هي من حاربت حتى تقدمها، مؤكدة أنه قرارا لم يكن صائبًا، لأن هذا النوع من الأعمال الفنية عالم آخر ويتطلب تركيبة معينة بالفنان مثل الفنانة نيللي والنجمة شريهان.

وعقبت: «استمتعت بها وأنا بعملها.. لكن وأنا بتفرج كان نفسي يقطعوا عني الإذاعة»-على حد قولها.

ووجهت لها «الشاذلي»، سؤالًا عن الشخص الذي تعتذر له نتيجة ارتكبها خطأ بحقه وتطلب منه السماح، لترد: بأنها ستعتذر لابنتها روتانا؛ وذلك لشعورها بأنها لم تكن الأم المثالية لها في صغرها، ولتقصيرها بحقها وباهتمامها بعملها أكثر من اهتمامها بها شخصيًا.

وأكدت أن ابنتها روتانا ما زالت حتى الآن تشعر بحاجتها إلى احتضانها؛ لأنها افتقدت مثل هذه المشاعر معها في فترة طفولتها، نظرًا لانشغالها في عملها واهتمامها بكيفية توفير حياة اجتماعية جيدة ومستوى مناسب لها، ولكن هذا التفكير كان على حساب عاطفتها كأم.