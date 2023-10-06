 مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكلية العسكرية بحمص وتعرب عن تعازيها لسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكلية العسكرية بحمص وتعرب عن تعازيها لسوريا


نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 11:56 ص

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وتقدمت مصر بصادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة، وأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت جمهورية مصر العربية موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعيةً المجتمع الدولى لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

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