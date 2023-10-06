 في ذكرى نصر أكتوبر.. أحمد العوضي: ستظل مصر صامدة رغم أنف الحاقدين والمتربصين - بوابة الشروق
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في ذكرى نصر أكتوبر.. أحمد العوضي: ستظل مصر صامدة رغم أنف الحاقدين والمتربصين


نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 9:10 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 9:10 م

هنأ الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار المصريين في حرب أكتوبر عام 1973.

وكتب العوضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "زي النهاردة رجعنا أرضنا وكرامتنا، كل سنة وكل مصر بخير بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها العظيم، وستظل مصر صامدة رغم أنف الحاقدين والمتربصين، كل سنة وإحنا رافعين راسنا فوق الدنيا كلها، تحيا مصر دائما وأبدا".

ويواصل الفنان أحمد العوضي حاليا تصوير فيلمه الجديد "الإسكندراني"، مع المخرج خالد يوسف، وتشارك معه في بطولة الفيلم الفنانة زينة وآخرين، كما أنه يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد من بطولته ويحمل اسم "حق عرب".

https://www.facebook.com/Ahmed.Elawady.Official/posts/pfbid02c8KzEuszaovqA19J8MmwHVa8KTSggmqd48WW2ne11GikAsk4EveUkeW9VJEw57W2l

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