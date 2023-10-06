إقبال كبير على انتخابات نادي مجلس الدولة بالبحيرة

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شهدت انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، إقبالا كبير من أعضاء الجمعية العمومية على لجان التصويت؛ لانتخاب رئيس وأعضاء النادي وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة دمنهور.

ويتنافس في الانتخابات على مقعد الرئيس كلا من المستشار الدكتور برتي سامي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي الحالي، والمستشار ممدوح فتحي محمد حسين نائب رئيس مجلس الدولة.

كما يتنافس على مقاعد مجلس الإدارة 10 قضاة، يتم اختيار 6 من بينهم، وهم المستشارين: طارق محمد يسري عبدالعزيز أحمد سيف ومصطفى عيسى محمد عمران ومحمد على سالم محمد مطر ومحمد عيسى محمد عمران وأحمد محمد يسرى عبد العزيز أحمد سيف ومحمد جمال أحمد الشباسي وأحمد محمد رضا أحمد الفار ومحمود أحمد فتح الله موسى غانم وسامي عبد الحميد أحمد بدر وعلاء عيسى عبد العزيز حمادة رضوان.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشارين أحمد مكرم ومحمد منصور نواب رئيس مجلس الدولة، ويتم غلق باب التصويت في الساعة الثامنة مساء، تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة.