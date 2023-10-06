محافظ جنوب سيناء يهدى قائد شرطة دبي درع المحافظة تقديرا لجهوده في تنظيم منتدى المرونة العالمي

أهدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، درع محافظة جنوب سيناء، إلى الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تقديرًا لجهوده الكبيرة في تنظيم فعاليات المرونة العالمي، الذي عقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 حتى 6 أكتوبر الجاري، والذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ولبى محافظ جنوب سيناء، دعوة الغداء بنادي ضباط الشرطة بدبى، التي أقيمت تكريمًا للمشاركين في هذا المنتدى الكبير، والذي يشارك فيه ما يزيد عن 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار، و500 خبيرًا، و35 متحدثا من كل أنحاء العالم، وبحضور اللواء محمد حجازي، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث، واللواء على عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبى، ومامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.