انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني في سبتمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد انخفضت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وإجراءات استقرار السوق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 12ر414 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 18ر4 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وأوضح بنك كوريا المركزي أن صعود الدولار في الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بالعملات الأخرى.

وقال البنك إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية ارتفع بنسبة 3% الشهر الماضي.

وقال بنك كوريا المركزي إن البلاد احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أغسطس.