رئيس كوت ديفوار يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة

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أعلن مرسوم رئاسي، الجمعة، أن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا أقال رئيس الوزراء باتريك آتشي، وحل الحكومة.

وجاء في مرسوم نشر على راديو وتلفزيون كوت ديفوار الوطني، أن "باتريك آتشي لم يعد رئيسا للوزراء اعتبارا من الجمعة الموافق 6 أكتوبر".

وينص المرسوم على "إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة"، بحسب وكالة الأناضول.

وقال الأمين العام للرئاسة عبد الرحمن سيسي، للصحفيين، إن "آتشي والحكومة المنتهية ولايتها سيظلان في السلطة مؤقتا لحين تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة".

وأكد سيسي أن واتارا أعرب عن "امتنانه لالتزام آتشي وحكومته بخدمة الأمة خلال السنوات الأخيرة".

​​​​​​​ويتولى آتشي منصب رئيس وزراء كوت ديفوار منذ مارس 2021، وأعيد تعيينه في أبريل 2022.