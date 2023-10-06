من أشهر مجموعات القتال في العسكرية المصرية وفي العالم أيضا هي المجموعة 39 قتال التي أسسها العميد إبراهيم الرفاعي مع بدايات حرب الاستنزاف، بدأ تكوينها بمجموعة صغيرة من ضباط الصاعقة ذوات القدرات القتالية الخاصة، ثم تطورت إلى فصيلة، ثم سرية من 90 فرد بين ضابط وصف ضابط وجندي من قوات الصاعقة البرية والبحرية حتى تحولت إلى وحدة مقاتلة مستقلة تابعة لقيادة مباشرة من المخابرات ورئيس الجمهورية.

اكتسبت هذه المجموعة شهرة واسعة بين العسكريين وهذا أمر منطقي، لكن شهرتها بين عموم المصريين، وسيرتها على لسان المواطن العادي كان الأمر الأغرب، ولكن حين نعلم أن هذه المجموعة هي التي أعادت الثقة لنفوس المصريين في قوتهم العسكرية من خلال قيامها ب 93 عملية خلف خطوط العدو، من أشهرها عملية لسان التمساح 19 أبريل 1969 ردا على اغتيال الشهيد عبدالمنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري على الجبهة المصرية في الإسماعيلية يوم 9 مارس 1969.

كيف اكتسبت هذه المجموعة قدراتها الخاصة وتلك الثقة المطلقة من رجال القوات المسلحة وقيادات الدولة؟ كانت كلمة السر في شخصية أمير الشهداء العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي العقل المدبر والمخطط لكافة العمليات العسكرية التي قامت بها المجموعة حتى تاريخ استشهاده في 19 أكتوبر عام 1973، رحيل مشرف يليق بشخصية الرفاعي وقيادته الإنسانية وتاريخه العسكري المتفرد الذي رصده الكاتب جمال الغيطاني في رواية "الرفاعي" التي صدرت عام 1976، ثم أعادت دار الشروق إصدارها في طبعات حديثة عام 2011.

تبدأ أحداث الرواية من ذروة الحدث، في حرب أكتوبر بالتحديد خلال الثلاثة عشر أيام الأخيرة من حياة الرفاعي، قد تبدو هذه البداية غريبة على القارئ لأنها تشعره أنه بصدد النهاية الحزينة لا محالة، ولكنه سرد يليق بأجواء الحرب التي تعاش في ظروف غير محتملة ومتوقعة ولهذا السبب تصبح فترة استثنائية فاصلة في حياة الشعوب.

سرعان ما ينتقل الكاتب من خلال السرد بين حاضر اللحظة وماضيها القريب، وبين الجبهة الداخلية والخارجية، يحدثنا عن الحياة الشخصية ل إبراهيم الرفاعي بين أسرته الصغيرة التي لم تنعم برعايته سوى عشرسنوات ونصف، ومن هذه النقطة ينتقل إلى ملامح النشأة والتكوين في شخصية الرفاعي.

ثم ينتقل إلى السمات الإنسانية الرحيمة التي مزج بينها وبين صرامة العسكرية فتكونت شخصيته القيادية والقتالية الفريدة، وكيف تكونت عقيدته، فنكتشف أن للرفاعي شهرة واسعة سبقت حرب أكتوبر وخلفية قتالية فريدة، فهو من الضباط الذين بني على أكتافهم سلاح الصاعقة المصرية، كما شارك الرفاعي في حرب اليمن، وعاد منها ليواجه هزيمة 1967، التي لم تقتل بداخله روح المقاتل المصري بل زادت من حماسه فكانت فكرة المجموعة 39 قتال.

كما يتناول الكاتب طبيعة العلاقة التي جمعت الرفاعي بضباط وجنود المجموعة 39 قتال، علاقة صداقة وأبوة في أغلب الأحيان، فلم يقتصر الأمر على الصرامة المطلقة وتنفيذ الأوامر فقط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على انفعالات الرفاعي ومشاعره الداخلية والمنهج الذي يتبعه في التفكير وعلى أساسه يتم التخطيط للعمليات العسكرية الناجحة التي لم تجد أمامها قيادات الجيش من تكريم للرفاعي أكبر من إهدائه تسجيلات تلك العمليات لدبصوت جنود العدو يستغيثون من هجمات الرفاعي التي كانت تلحق بهم هزيمة تلو أخرى وخسائر بشرية وعسكرية فادحة.

وهكذا ينتقل بنا الكاتب بين حكايات المقاتلين مع الرفاعي ووصف الظروف الصعبة التي عاشوها والعمليات العسكرية التي قاموا بها وبين تحليل شخصية إبراهيم الرفاعي وصولا إلى اللحظة الحزينة التي شاء القدر أن يكللها بالشرف وهي استشهاد الرفاعي، فقد تم استدعاء الرفاعى لمقابلة الرئيس السادات ووزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل، لمناقشة قضية ثغرة الدفرسوار، وطلبا منه أن يضع خطة لنسف وتدمير المعبر الذى تستخدمه القوات الإسرائيلية لنقل قواتها إلى الثغرة، وبالفعل وضعت الخطة وأثناء تنفيذها أصيب العميد إبراهيم الرفاعي بشظية في القلب سقط على إثرها شهيدا ظهر يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر عام 1973.

سقط جسد الرفاعي ولم تسقط رايته وسيرته التي اتخذ الغيطاني على عاتقه توثيقها وروايتها، فكانت رواية الرفاعي هي أول عمل يوثق لسيرة بطل من قيادات القوات المسلحة الذي وصفه الغيطاني بين صفحات روايته وصف بليغ: كلمة الرفاعى فى الموروث الشعبى المصرى تشير إلى ذلك الشخص الخبير فى اجتذاب الأفاعى والقضاء عليها، ويبدو أن مقولة "إن كل منا له نصيب من اسمه صحيحة"، فها هى تصدق مع العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي- رحمه الله- الذى يمكن تسميته برفاعى الصهاينة.



