 اللواء طيار هشام الحلبي: إسرائيل لم تنتبه لعدم انكسار المصريين شعبا وجيشا في 1967 - بوابة الشروق
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اللواء طيار هشام الحلبي: إسرائيل لم تنتبه لعدم انكسار المصريين شعبا وجيشا في 1967

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 11:41 م

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الهزيمة تحدث عندما ينكسر الإنسان من الداخل وليس هزيمته في معركة، وذلك في معرض حديثه عن نكسة 1967.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مصر جديدة» الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، عبر شاشة «etc»، مساء الجمعة، أن الانكسار من الداخل هو بداية الهزيمة سواء للمقاتل أو للمواطن المدني، وهو ما لم يحدث في 5 يونيو 1967.

وأوضح أنّ هناك بطولات نُفذت في ذلك اليوم، وأن المقاتلين من أبطال الجيش المصري كانوا يحاربون وفقا للمتاح لديهم من إمكانيات.

وأشار إلى مشاهد خروج المصريين بأعداد كبيرة ودون ترتيب دعما لقواته المسلحة ما يعني أن المواطن المدني لم ينكسر.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تنتبه لعدم انكسار المصريين شعبا وجيشا في 1967، علما بأن الجيش والشعب هما الوجهان الذهبيان للدولة اللذين سيحققان الانتصار في وقت لاحق.
وتُحيي مصر اليوم الجمعة، ذكرى مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة.

https://youtu.be/B1EiaJyNw9E

 

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