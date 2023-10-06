طفلان في ألمانيا يحاولان سرقة كشك بمسدس لعبة

حاول طفلان ملثمان السطو على كشك بالقرب من محطة القطار في مدينة نويبراندنبرج الألمانية باستخدام مسدس لعبة.



ولاحظ شهود عيان الصبيين البالغين من العمر 10 و14 عاما وأبلغوا الشرطة.



وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إنه عندما وصل أفراد تابعين لها إلى محطة القطار في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، أزال الصبيان القناع عن وجهيهما بسرعة وجلسا على مقعد.



وعندما سُئل الطفلان عن الحادثة، اعترفا بأن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات أراد سرقة كشك محطة القطار وأقنع صديقه بالانضمام إليه. وعندما قامت الشرطة بتفتيشهما، عثرت على مسدس لعبة وسكين.



وتم نقل الأطفال إلى المخفر حتى اصطحبهما الأوصياء القانونيون عليهما.