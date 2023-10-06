منتجعات إم جي إم تخسر نحو 100 مليون دولار بسبب الهجمات الإلكترونية في سبتمبر

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كشفت منتجعات "إم جي إم" في بيان يوم الخميس أن الاختراق الأمني الذي حدث في شهر سبتمبر الماضي سيكون له تأثير سلبي قدره 100 مليون دولار على الأرباح الربع سنوية.

وأنفقت الشركة، التي تشغل الكازينوهات والفنادق على طول لاس فيجاس ستريب، أقل من 10 ملايين دولار في الربع الثالث فيما يتعلق بمسألة الأمن الإلكتروني. وشمل ذلك خدمات الاستشارات التقنية لمرة واحدة، والرسوم القانونية ونفقات مستشاري الطرف الثالث الآخرين.

وحددت منتجعات "إم جي إم" أن طرفا ثالثا غير مصرح له حصل على معلومات شخصية لبعض عملائها في 11 سبتمبر الماضي.

وتضمنت المعلومات التي تم الحصول عليها الاسم ومعلومات الاتصال والجنس وتاريخ الميلاد ورقم رخصة القيادة.

كما تم الحصول على أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام جوازات السفر لبعض العملاء.

وقالت الشركة في بيان لها إن أنواع المعلومات التي تم الحصول عليها تختلف من فرد إلى آخر.

ولا تعتقد الشركة أن كلمات مرور العملاء أو أرقام الحسابات المصرفية أو معلومات بطاقات الدفع قد تأثرت بهذه المشكلة.