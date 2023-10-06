رئيس وزراء المجر: الاتفاق بشأن الهجرة مستحيل

قال رئيس الوزراء الإسباني فيكتور أوربان إن من المستحيل التوصل لاتفاق بشأن الهجرة خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقرر في إسبانيا اليوم الجمعة، بعدما خسرت بلاده تصويتا أوائل الأسبوع الجاري بشأن قضية أخرى متعلقة بالهجرة.



وتوصلت أغلبية كافية من دول الاتحاد الأوروبي أمس الأول الأربعاء، إلى حل وسط بشأن مجموعة من القواعد المستقبلية حال توافد عدد مرتفع من المهاجرين. ولم تدعم بولندا والمجر الاتفاق.



وقال أوربان لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة المنعقدة، بمدينة غرناطة الإسبانية: "إذا ما تعرضت للاغتصاب بشكل قانوني، وأجبرت على قبول شيء ما لا تحبه، كيف تريد التوصل لحل وسط"، على حد وصفه.



وأشار رئيس الوزاء المجري إلى أنه "من الناحية السياسية، هذا مستحيل. ليس اليوم، ولكن بشكل عام، للسنوات المقبلة".



وباءت آخر محاولة من جانب قادة الاتحاد الأوروبي للموافقة على إعلان مشترك بشأن الهجرة في حزيران/يونيو بالفشل لاختلاف الآراء.