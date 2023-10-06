بوتين يشيد بالتطور الناجح للعلاقات بين روسيا وأوزبكستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوزباكستان تعملان على تطوير العلاقات بشكل ديناميكي في جميع المجالات.

وأضاف خلال مباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائايف: "علاقاتنا تتطور بنجاح كبير، ونؤكد المستوى الرفيع لها وطبيعة علاقاتنا التحالفية، ونحن نتحرك في هذا الاتجاه".

وشارك في المباحثات الجارية في الكرملين، عن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وتضمن جدول أعمال المباحثات، مناقشة آفاق التطوير اللاحق للعلاقات بين روسيا وأوزبكستان، بما في ذلك التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والهجرة والشئون الإنسانية، فضلا عن المشاكل الإقليمية والدولية الراهنة والتعاون العسكري- الفني.

من جانبه، قال الرئيس ميرضائايف: "بشكل عام، لا توجد بيننا قضايا لا يمكن حلها؛ نحن نعمل على تنفيذ جميع اتفاقياتنا. علاقاتنا الثنائية وصلت إلى مستوى جديد تماما. والشراكة الاستراتيجية الشاملة مستمرة في جميع المجالات".

ويشار إلى أن ميرضائايف، بدأ زيارته لروسيا في يوم أمس، حيث زار قازان أولا، واليوم وصل موسكو، وقبل لقائه مع بوتين، وضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول عند جدار الكرملين.