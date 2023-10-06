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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن الدولة تتعرض في هذه الآونة لـ«حرب رهيبة»، تتضمن ترويج الكثير من الشائعات ضد الدولة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «عين الوطن» على فضائية «TEN»، مساء الجمعة: «الدولة بتتعرض لحرب رهيبة ولها تمويل كبير لكن مش عارفين يعملوا حاجة لإن الواقع بيكذبهم».

وأشارت إلى أنّ الشباب المصري يملك وعيا كبيرا في مواجهة الرسائل التي تُوجَّه إليه، ويطلع على الواقع بشكل حقيقي.

وتحدثت عن جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين وتحديدا مبادرة حياة كريمة، موضحة أن دلالتها في تحقيق الكرامة للمصريين أمر كاف.

ونوهت بأن جهود الدولة في تسحين المنظومة الصحية تؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطفل الرضيع وعلى امتداد رحلة حياته، معقبة: «كل فئة بنلاقي الرئيس واقف معاها بطريقته».

https://youtu.be/yg3Pvp24NPc