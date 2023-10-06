 فريدة الشوباشي: الدولة تتعرض لحرب شائعات رهيبة.. والواقع يكذبها - بوابة الشروق
الجمعة 6 أكتوبر 2023 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

فريدة الشوباشي: الدولة تتعرض لحرب شائعات رهيبة.. والواقع يكذبها

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 10:51 م

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن الدولة تتعرض في هذه الآونة لـ«حرب رهيبة»، تتضمن ترويج الكثير من الشائعات ضد الدولة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «عين الوطن» على فضائية «TEN»، مساء الجمعة: «الدولة بتتعرض لحرب رهيبة ولها تمويل كبير لكن مش عارفين يعملوا حاجة لإن الواقع بيكذبهم».

وأشارت إلى أنّ الشباب المصري يملك وعيا كبيرا في مواجهة الرسائل التي تُوجَّه إليه، ويطلع على الواقع بشكل حقيقي.

وتحدثت عن جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين وتحديدا مبادرة حياة كريمة، موضحة أن دلالتها في تحقيق الكرامة للمصريين أمر كاف.

ونوهت بأن جهود الدولة في تسحين المنظومة الصحية تؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطفل الرضيع وعلى امتداد رحلة حياته، معقبة: «كل فئة بنلاقي الرئيس واقف معاها بطريقته».
https://youtu.be/yg3Pvp24NPc

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك