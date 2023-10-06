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رئيس القطاع الديني يحذر أهل الشر من المتاجرة بالدين

أحمد كساب:
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 9:22 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 9:22 م

حذر رئيس القطاع الديني بالأوقاف، هشام عبد العزيز، من أي محاولة لأهل الشر من استخدام المسجد في غير ما خصص له من العبادة وقيام المختصين به المصرح لهم بالخطابة والدروس الدينية بأداء واجبهم.

وأكد، في بيان لوزارة الأوقاف، أن الوزارة لن تسمح لأي من العناصر المتطرفة وجماعات أهل الشر باستخدام المساجد وسيلة للهدم الفكري أو المجتمعي مرة أخرى، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي تجاوز وتجاه أي مقصر في الحفاظ على المسجد أو السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأي نشاط فيه.

ونوه بأن الزج بالمساجد في محاولات الهدم هو انتهاك لحرمة المسجد، فللمساجد حرمتها وقداستها، مما يؤكد أن كل من يحاول إثارة الجدل بها هو إنسان لا يحترم قدسيتها وهو مجرم في حق دينه ووطنه ويجب ردعه بالقانون.

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