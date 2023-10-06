برلماني عن بيان البرلمان الأوروبي: اتصدموا من مطالبة الشعب للرئيس بالترشح

وصف الدكتور تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية في مصر، بـ «الهزيل والتافه»، معربا عن أسفه إزاء ما أسماه بـ «الأكاذيب» الصادرة عن البرلمان الأوربي الواضحة أمام العيان.

واتهم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، دول الغرب بمحاولة تدمير الدولة المصرية واختراقها بكل السبل، معقبا: «دول الغرب لا تريد الخير لمصر، واليوم تشعر بفشلها الذريع في عدم نجاحها بتحقيق ما تريده من أطماع في الدولة المصرية، ولم ينجحوا في الانتصار رغم كل الادعاءات والشائعات في محاولة كسب عقول وأدمغة البسطاء».

وأوضح أن بيان البرلمان الأوربي الخميس؛ يأتي استمرارا لسلسلة متكررة من الشائعات الهزيلة، مناشدا البرلمان المصري بإصدار بيان للرد على التدخلات السافرة في شئون وسيادة الدولة المصرية، قائلا: «هذا بيان اخترق كل القوانين والدساتير الدولية».

وأضاف أن توافد جموع المصريين بمختلف المحافظات لمطالبة الرئيس بالترشح لولاية جديدة؛ كان وقعه كالصاعقة والصدمة لهولاء الذين يريدون تدمير الدولة المصرية، معقبا: «فوجئوا وصدموا من حال الشارع المصري، إزاي بعد كل شائعات الغلاء في مصر التي حاولوا تصديرها على أنها داخل مصر فقط؛ لم تنجح في استقطاب الشعب المصري».