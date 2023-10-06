﻿الكرملين: بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء المقبل في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد محادثات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 أكتوبر الجاري، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال بيسكوف: "في 10 أكتوبر، ستبدأ الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موسكو، وستعقد مفاوضات روسية - عراقية، وكما سيكون هناك أيضا إفطار عمل مع السوداني"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

ووفقا لبيسكوف، في 11 أكتوبر، سيشارك بوتين والسوداني معًا، في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.