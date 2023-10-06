تايوان ترفع التحذير من الإعصار كوينو وتبدأ أعمال الإغاثة من الكوارث

قالت السلطات التايوانية اليوم الجمعة إن الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار كوينو خلال اليومين الماضيين تسببت في سقوط قتلى وجرحى في تايوان، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 390 ألف أسرة.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 399 آخرون عندما عبرت العاصفة تايوان.

وتابع مركز عمليات الطوارئ المركزي أنه في لانيو، أو جزيرة أوركيد بشرق تايوان، تم تسجيل رياح قوية قياسية بلغت سرعتها 343 كيلومترا في الساعة، وما زالت أكثر من 1300 أسرة بدون كهرباء.

وسيتوجه العشرات من أفراد إدارة الإطفاء وشركة الطاقة التايوانية المملوكة للدولة إلى الجزيرة يوم الجمعة لإصلاح البنية التحتية.

وسترسل حكومة مقاطعة تايتونج أربع سفن شحن محملة بالإمدادات والوقود وقطع غيار صيانة البنية التحتية إلى لانيو.

ورفعت إدارة الارصاد المركزية التحذير الأرضي للإعصار كوينو في وقت مبكر من اليوم الجمعة. ومع ذلك، لا تزال العاصفة تشكل تهديدا في منطقة مياه مضيق تايوان ومضيق باشي وجزيرة دونجشا. ومن المتوقع أن يضعف كوينو أثناء تحركه باتجاه الغرب.

وأبلغت الحكومات المحلية عن ما يقرب من 4 آلاف حادث، بما في ذلك أكثر من 1700 حادث سقوط أشجار ولافتات متاجر، بالإضافة إلى أكثر من 1300 حادث تسببت في أضرار بالبنية التحتية.