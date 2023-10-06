تحسن أرباح شل من تجارة الغاز خلال الربع الثالث

أعلنت شركة الطاقة البريطانية الهولندية العملاقة شل، ارتفاع أرباحها من تجارة الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل تراجعها خلال الربع السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بعد القفزة الكبيرة في أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي من تجارة الغاز العام الماضي نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عادت الأسعار إلى مستويات شبه طبيعية في النصف الأول من العام الحالي في ظل تذبذب قوي للأسعار مما أثر سلبا على نتائج الشركات.

في الوقت نفسه، مازالت شهية السوق الأوروبية للمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال قوية مما يعطي الشركات مثل شل فرصة لزيادة هامش أرباحها من خلال توجيه شحنات الغاز المسال إلى السوق الأوروبية بدلا من أسواق أخرى.

وفي حين تأثر إنتاج شل من الغاز الطبيعي المسال بعمليات الصيانة الدورية لمحطات الإسالة، حقق قطاع التجارة أداء أفضل خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي بحسب بيان الشركة الصادر اليوم الجمعة.

ويقول بيراج بروكهاتاريا المحلل الاقتصادي في مؤسسة آر.سي.بي "بشكل عام نرى البيان (الصادر عن شل) إيجابيا بدرجة طفيفة.. من الناحية التشغيلية، فإن كل من الإنتاج والتجارة للغاز الطبيعي المسال يتجهان نحو مزيد من التحسن".

كما تتوقع مؤسسة الاستشارات ارتفاع أرباح قطاع تجارة النفط الخام في شل خلال الربع الثالث بما بين 200 و300 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني.

كما تتوقع شل استقرار أرباح وحدة الكيماويات والمنتجات النفطية في الشركة في ضوء ضعف الأداء خلال الربع الثاني. ومازال قطاع البتروكيماويات يمثل جزءا بسيطا من نشاط شل التي مازالت تركز على قطاعي النفط والغاز الطبيعي.