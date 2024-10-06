متظاهرون مؤيدون لفلسطين في العاصمة الأيرلندية يحيون ذكرى مرور عام على حرب غزة

خرجت حشود من المحتجين إلى شوارع العاصمة الأيرلندية، دبلن، دعما لفلسطين بعد مرور عام على الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وتجمع المشاركون في المسيرة من حديقة الذكرى مرورا بشارع أوكونيل نحو مبنى لينستر للمشاركة في حشد خارج البرلمان الأيرلندي، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقالت حملة التضامن الأيرلندية-الفلسطينية إنها تحظى بدعم أكثر من 160 مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أيرلندا "لإحياء الذكرى القاسية لعام من الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة".

ودعا المحتجون إلى "إنهاء الهجوم الإبادي الإسرائيلي على شعب غزة، وأن توقف الدول تسليح إسرائيل، وإنهاء استخدام الأجواء الأيرلندية في نقل الأسلحة، والعمل على أن تقوم الحكومة الأيرلندية بمحاسبة إسرائيل".

وقالت زوي لولر، رئيسة حملة التضامن الإيرلندية-الفلسطينية:"إن غزة لم تعرف على مدار عام إلا الموت والدمار والنزوح فقط".

وتابعت "المجاعة والأمراض تعصف بالأرض، بينما تم تدمير نظام الرعاية الصحية، وكل ذلك في الوقت الذي سمحت فيه الحكومات الغربية بحدوث هذا – سواء من خلال تسهيل الهجوم الوحشي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، أو من خلال عدم القيام بأي شيء لإيقافه. يجب أن يتوقف هذا".

وأضافت "مع اقتراب الانتخابات العامة، نريد أن نبلغ السياسيين بأننا نريد فرض عقوبات فعالة على إسرائيل التي تقوم بالفصل العنصري، ونريد تطبيقها الآن".