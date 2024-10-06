نائب رئيس السيادة السوداني يغادر جلسات منتدى السلم الأفريقي بسبب حضور الدعم السريع

‎غادر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار ، جلسات المنتدى السنوي للسلم والأمن الافريقي الذي تقيمه موسسة أمبيكي في جنوب أفريقيا، وذلك بعد وصول وفد من قوات الدعم السريع بقيادة القوني دقلو للمشاركة فيه.

وأبلغ عقار منظمي المؤتمر قبل مغادرته إلى بورتسودان، بأن هذا استسهال لدماء الشعب السوداني، ومحاولة إجبار السودانيين على التعايش مع جرائم المليشيا المجرمة هو أمر غير مقبول، بحسب صفحة مركز إعلام مجلس السيادة السوداني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار إلى أن دعوة وفد المليشيا للمشاركة في مؤتمر عن السلم والأمن في أفريقيا يشكل استهانة بالغة بما يتعرض له السودانيون على يد مرتزقتها، بحسب قوله.