أوكرانيا: مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 في قصف روسي بمنطقة دونتسك خلال الساعات الـ24 الماضية

ذكر حاكم منطقة دونتسك الأوكرانية، فاديم فيلاشكين في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن القوات الروسية قتلت مدنيين اثنين وأصابت ثمانية آخرين في المنطقة، أمس السبت.

وجاء في المنشور "قتل الروس في 5 أكتوبر، اثنين من سكان منطقة دونتسك: في فيليكا نوفوسيلكا وتوريتسك. أصيب ثمانية أشخاص في المنطقة، خلال اليوم"، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الأحد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس السبت أن روسيا قد تمكنت من السيطرة على قرية أخرى في منطقة دونتسك بشرقى أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن القوات الروسية قد سيطرت على قرية جيلانى دروهي. وتقع هذه المستوطنة على الضفة الشرقية لنهر فوفتشا، على بعد بضعة كيلومترات فقط من بلدة كوراخوف الاستراتيجية المهمة.