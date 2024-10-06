زعماء دينيون في المملكة المتحدة يطالبون برفض التحيز والكراهية في ذكرى 7 أكتوبر

دعا زعماء دينيون في المملكة المتحدة، الجمهور إلى رفض "التحيز والكراهية بكل أشكالهما"، أثناء إحياء ذكرى مرور عام من المعاناة "المروعة"، خلال الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وشهدت الأشهر الـ12 الماضية أكثر من 2600 احتجاج، في شوارع المملكة المتحدة، فيما يتعلق بالحرب وحوالي 550 عملية اعتقال، حسب مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأحد.

وذكرت شرطة العاصمة لندن أن تكاليف مراقبة هذه الاحتجاجات، منذ أكتوبر العام الماضي، وحتى بداية سبتمبر الماضي، بلغت أكثر من 46 مليون جنيه إسترليني (4ر60 مليون دولار).

وفي الوقت نفسه، وصلت حوادث معاداة السامية وكراهية المسلمين إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة، حسب المنظمات التي تراقب مثل تلك التقارير.

وجاء في خطاب مشترك من جانب مختلف الزعماء الدينيين اليوم الأحد: "لقد مر عام منذ الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها حماس على إسرائيل وبدء تلك الحرب المدمرة في غزة وخارجها".

وأضاف الخطاب "لقد كان حجم المعاناة الإنسانية مروعا، خلال هذه الفترة".