استشهاد 7 مواطنين في قصف للاحتلال على جباليا ومخيم النصيرات

استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجباليا شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود للمواطن نايف عبد الله بجوار مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة غنيم قرب دوار أبو صرار بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر2023 إلى 41,825 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 96 ألفا.