ارتفاع ضحايا قصف إسرائيل لمسجد ومدرسة وسط غزة إلى 26 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة استهداف الجيش الإسرائيلي للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى بالقطاع إلى 26 شهيدا فلسطينياً، فضلاً عن عشرات الإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مسجداً يؤوي نازحين، فجر الأحد، قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، لافتة إلى أن "عدداً من جثامين الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن شن عملية برية جديدة في مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة، وأوضح أن اللواءين المدرعين 401 و460 التابعين للفرقة 162 طوقا المنطقة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر الجيش أن القوات الإسرائيلية تعمل حالياً في جباليا، قائلاً إنه نفذ موجة من الضربات الجوية والقصف المدفعي، زاعماً استهداف عشرات المواقع التابعة لحركة "حماس".

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الفرقة 162 انسحبت من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد 5 أشهر من بدء عملياتها هناك، قبل أن تسلم المدينة إلى شعبة غزة في الجيش الإسرائيلي.



