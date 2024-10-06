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إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة الصف

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 9:46 م

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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