ميقاتي يثمن دعوة ماكرون بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

ثمّن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالكف عن تسليم الأسلحة المستخدمة في القتال بغزة إلى إسرائيل.

وقال في بيان – نشرته الوكالة الوطنية للإعلام – صباح الأحد، إن «ماكرون عبّر مرة أخرى عن دعمه للبنان، ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المحن التي تعصف به»، مستشهدًا بدعوة الرئيس الفرنسي لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال الشهر الحالي في باريس.

وذكر أن «تهجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرئيس ماكرون، لمجرد أنه طالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة واعتباره الأولوية هي للحلّ السياسي بدل الاستمرار في الحرب، يثبت صوابية الموقف الفرنسي».

وأكد أن «ما قاله الرئيس ماكرون يعتبر خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية، التي تعبر عنها فرنسا والرئيس ماكرون شخصيا في مناصرة الحق ووقف العنف واللجوء إلى الحلول السلمية، التي تبعد شبح الحروب والقتل».

ولفت إلى أنه «ليس مستغربا أن يقابل هذا الموقف بعداء واضح من نتنياهو، الذي يشكل عارا على الإنسانية جمعاء».

وأضاف: «إننا في لبنان، خبرنا المواقف المشرفة للرئيس ماكرون في دعم لبنان واستقراره وسيادته، وسعيه الدؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، ونجدد تأييد النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية، ونطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا».



