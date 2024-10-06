كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت أن بلاده تعتزم شراء أسهم في بنك "بريكس" للتنمية بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

كان الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية، الذي عقد يوم 31 أغسطس الماضي في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وافق رسميا على انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة.

لكن تبون، الذي كان يتحدث لوسائل إعلام محلية ضمن لقاء دوري، أكد انه لا يفكر في الانضمام للتكتل الاقتصادي "البريكس"، بسبب مواقف بعض أعضاء هذه المجموعة.

واستطرد يقول:"كنا نريد الدخول إلى البريكس ككتلة، غير أن بعض الأعضاء قاموا بعرقلة انضمام الجزائر، وتيقنوا أنهم لن يؤثروا فيها ولا في نخوتها. ومن عارضوا دخول الجزائر أفادوها. وأصدقاؤنا يبقوا أصدقاءنا".

من جهة أخرى، كشف تبون أن الأولوية حاليا هي لبناء اقتصاد قوي وجعل الجزائر في مناعة من التقلبات الدولية ثم التوجه لبناء ديمقراطية حقة.

وأكد تبون أن غايته الرئيسية هي ليس جعل كل الجزائريين أغنياء، ولكن ضمان لهم العيش في كرامة وانتشالهم من الفقر، مشددا على التزامه بأن لا ينقص المواطن أي شيء.

وأبرز أن الجهود ترتكز حاليا على ضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية كالقمح والشعير، لافتا إلى تغطية 80 % من الحاجيات الوطنية من القمح خلال العام الجاري بفضل الإنتاج المحلي.

ونوّه إلى أن إقامة مناطق حرة مع دول الجوار ستحد من المضاربة في السلع، مستدلا بالمنطقة الحرة مع موريتانيا وقريبا مع النيجر ثم تونس وليبيا وغيرهم.