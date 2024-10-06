جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ من شمال غزة في اتجاه جنوب إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصده إطلاق صواريخ من شمال غزة في اتجاه جنوب دولة الاحتلال.

جاء ذلك عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد عدة قذائف صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وزعم أنه تم اعتراض قذيفة صاروخية واحدة، في حين سقطت أخريات في مناطق مفتوحة، وفق ادعائه.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم مؤكدة أنها أطلقت رشقة صاروخية على عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.