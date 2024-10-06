 فيسيل كوبي يتصدر الدوري الياباني بالفوز على كيوتو سانجا - بوابة الشروق
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فيسيل كوبي يتصدر الدوري الياباني بالفوز على كيوتو سانجا

د ب أ
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 12:57 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 12:57 م

اقتنص فيسيل كوبي صدارة جدول ترتيب الدوري الياباني الممتاز، بفضل فوزه المثير على مضيفه كيوتو سانجا 3 / 2، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيسيل كوبي بهدفين، حملا توقيع يويا أوساكو في الدقيقة 17، ودايجو سازاكي في الدقيقة 45.

وبعد مضي دقيقتين من الشوط الثاني، رد رافاييل إيلياس بهدف لكيوتو سانجا، ثم أحرز ماركو توليو هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 59.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة، تقمص جيان باتريك دور البطولة، وسجل هدف الفوز لفيسيل كوبي.

ورفع فيسيل كوبي رصيده بذلك إلى 64 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة، متفوقا بنقطة واحدة على سانفريس هيروشيما.


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