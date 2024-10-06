الحكومة اللبنانية تتسلم 25 طن مساعدات طبية من الأمم المتحدة

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تسلمت الحكومة اللبنانية، شحنة مساعدات تزن 25 طنا من الأدوية والمعدات الطبية من الأمم المتحدة، وفقا لما أعلنه وزير الصحة اليوم الأحد.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض، إن هذه الشحنة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مهمة للغاية وستُمكن المستشفيات من مواصلة عملها.

وأرسلت وكالات أممية أخرى بالفعل إمدادات طبية إلى لبنان، حيث تنفذ إسرائيل حاليا هجوما بريا ضد لبنان بداعي مهاجمة حزب الله المدعوم من إيران.

وتزعم إسرائيل سعيها لدفع الحزب بعيدا عن الحدود وتمكين عودة حوالي 60 ألفا من السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية الشمالية، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.