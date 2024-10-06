 مقتل 7 أشخاص وتقطع السبل بأكثر من 150 ألف بسبب الفيضانات في بنجلاديش - بوابة الشروق
الأحد 6 أكتوبر 2024 12:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل 7 أشخاص وتقطع السبل بأكثر من 150 ألف بسبب الفيضانات في بنجلاديش

د ب أ
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:34 ص

غمرت الفيضانات أكثر من 200 قرية في بنجلاديش حتى الآن، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 150 ألف شخص ومقتل سبعة أشخاص.

وارتفعت مستويات المياه في مختلف الأنهار وتتعرض مناطق جديدة للغرق، حسب صحيفة دكا تريبيون التي تصدر في بنجلاديش اليوم الأحد.

وتشعر السلطات بالقلق إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالزراعة والمحاصيل.

وتعمل السلطات المحلية إلى جانب منظمات تطوعية وحرس الحدود في بنجلاديش على إنقاذ الأشخاص المتضررين من الفيضانات في منطقة شيربور.

ومنذ صباح أمس السبت، انضم أفراد من جيش بنجلاديش أيضا إلى جهود الإنقاذ.

وكان حوالي 2025 برجا للهواتف المحمولة، تديرها خمس شركات للهاتف المحمول، قد تعطل في 12 من 15 منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من بنجلاديش في أغسطس الماضي بسبب الفيضانات

وتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في خدمات شبكات الهاتف المحمول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك