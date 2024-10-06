آلاف الإسرائيليين يتظاهرون من أجل إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار

قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، خرج آلاف الإسرائيليين مرة أخرى إلى الشوارع مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين ووقف إطلاق النار.

ومع ذلك، لم تكن الحشود مساء السبت بحجم تلك المعتادة سابقا بسبب القيود المفروضة على التجمعات في العديد من الأماكن، نظرا للوضع الأمني في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد شارك حوالي ألفي متظاهر في التجمع في مدينة تل أبيب الساحلية، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا في وسط إسرائيل. وقد رفعت قيادة الجبهة الداخلية عدد المشاركين في الفعاليات الخارجية في المنطقة بمقدار 1000 شخص مساء السبت.

كما شهدت العديد من الأماكن الأخرى في البلاد احتجاجات دعما لاتفاق يتضمن أيضا وقف إطلاق النار في الحرب على غزة.

وكتب على لافتة في مظاهرة تل أبيب "مرت سنة وما زالوا ليسوا هنا". ويتهم أقارب المحتجزين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعطيل صفقة مع حماس والخضوع لمطالب شركائه في الائتلاف المتشدد. وهم يعارضون تقديم تنازلات لحركة حماس الفلسطينية، ونتنياهو يعتمد عليهم في بقائه السياسي.

كما يخشى العديد من المتظاهرين أن يجري نسيان مصير المحتجزين في ظل القتال في لبنان.