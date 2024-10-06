عام على حرب الإبادة في غزة: 25 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج بالخارج

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إحصائية ترصد آثار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بعد مرور عام.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إن هناك 25 ألف مريض وجريح بحاجة إلى العلاج بالخارج، مشيرة إلى أن هناك 12 ألفًا و500 مريض سرطان حياتهم بخطر وبحاجة ماسة للعلاج بالخارج.

ونوهت أن 60% من الأدوية و83% من المستهلكات الطبية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية.

ولفتت إلى خروج 130 مركبة إسعاف عن الخدمة نتيجة استهدافها وتضررها، قائلة إن 23 مستشفى من أصل 38 خرجت عن الخدمة.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي فقد 146 طبيبًا من ذوي التخصصات المختلفة، لافتة إلى أن إجمالي عدد شهداء القطاع الصحي بلغ 986.