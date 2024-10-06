غارات إسرائيلية على منطقة القصير بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام سورية مساء اليوم أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة القصير بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية.



وأشارت إلى أن "هناك أصوات انفجارات بريف منطقة ⁧‫القصير‬⁩ ناجمة عن هجوم عند الشريط الحدودي السوري- اللبناني". فيما لا توجد معلومات حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وأفادت مراسلتنا في دمشق اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية في وقت سابق، أن أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني قتل في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق قبل 3 أيام.