توقعات بمزيد من المظاهرات في برلين في ذكرى هجمات 7 أكتوبر

من المتوقع تنظيم المزيد من المظاهرات اليوم الأحد، لإحياء ذكرى هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل والحرب في غزة، وذلك في العاصمة برلين، حيث سيتم نشر ما يصل إلى 270 ضابط شرطة، وفقا لما ذكرته متحدثة.

والتركيز الرئيسي للعملية الشرطية سيكون على مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تحت عنوان "مظاهرة ضد الإبادة الجماعية في غزة"، والتي قد تجذب حوالي ألف شخص.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة في حي كرويتسبيرج الذى يضم طوائف متنوعة من العرقيات، قبل أن تصل إلى حي نويكولن الذي يضم مجتمعا عربيا كبيرا.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع عددا من المظاهرات التي نظمت في العاصمة الألمانية على خلفية النزاع في الشرق الأوسط، وتم نشر بعض أفراد الشرطة أمس السبت.

وجذبت إحدى المظاهرات المؤيدة لفلسطين أمس السبت أكثر من ألف مشارك، وهو عدد يفوق بكثير التوقعات الأصلية التي كانت تبلغ 300 شخص.

وفي حين أفادت الشرطة بوقوع اشتباكات متفرقة واعتقالات مؤقتة، أكدت أن الحدث كان "سلميا إلى حد كبير".

ومن المتوقع أن تجذب مظاهرة مؤيدة لإسرائيل بعنوان "معا ضد جرائم حماس ضد الإسرائيليين والفلسطينيين. من أجل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكم حماس في غزة" حوالي 500 شخص في منطقة ميته الوسطى اليوم الأحد.

وبجانب هذه المظاهرات، من المقرر أن تقام صلوات ووقفات تأملية في المدينة حتى المساء، على سبيل المثال أمام كنيس كرويتسبيرج.