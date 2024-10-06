الأقصر تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر منظمة ATOI الدولية للسياحة الزراعية

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات مؤتمر منظمة ATOI الدولية والتي عقدت مؤتمرها السنوي في مدينة الأقصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، وأصحاب 65 شركة سياحة متخصصة في السياحة الزراعية ينتمون إلى 40 دولة مختلفة على مستوى العالم.

وأشاد نائب محافظ الأقصر بتنظيم المؤتمر، ونقل تحيات المحافظ للحضور وترحيبه بوجودهم في المدينة السياحية متمنيا لهم طيب الاقامة، والخروج بتوصيات من شأنها تنشيط السياحة الزراعية وأن يكون لمحافظة الأقصر نصيبا منها خلال الأعوام القادمة.

ومن جانبه، أوضح محمد عثمان،

رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، أنه تقرر عقد المؤتمر في مدينة الأقصر؛ لما تمتاز به من مقومات سياحية، مضيفا أن المشاركون زاروا العديد من مزارع المانجو والموز وقصب السكر، كما قاموا بزيارة المناطق الأثرية في البرين الشرقي والغربي، لافتا إلى أنه لأول مرة تدخل مصر هذا النوع من السياحة وهي السياحة الزراعية.

وأشار عثمان إلى أن الاحتفالية تمت بالتعاون بين لجنة تسويق السياحة الثقافية وهيئة تنشيط السياحة المصرية.



