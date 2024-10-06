سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رقمًا مميزًا في الدوري الإسباني «الليجا» بعد تسجيله 3 أهداف «هاتريك» في مباراة فريقه برشلونة وألافيس.

وأنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدمًا على نظيره ألافيس بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأخير، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقاد ليفاندوفسكي فريقه برشلونة للتقدم على ألافيس بثلاثية نظيفة، بعدما سجل هاتريك في الدقائق 7 و22 و32.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي سجل رابع أسرع هاتريك في تاريخ برشلونة في الليجا بعد 32 دقيقة في شباك ألافيس.

ويسبق ليفاندوفسكي في هذه القائمة، الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد ريال مايوركا في 2011 (30 دقيقة)، الإسباني خوستو تيخادا ضد ريال سوسيداد في 1954 (28 دقيقة)، ويأتي في الصدارة الكاميروني صامويل إيتو ضد ألميريا في 2008 (24 دقيقة).